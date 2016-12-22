В Хакасии завершили расследование дела о насилии над заключенными колонии

В Абакане завершили расследование уголовного дела против сотрудников республиканского управления Федеральной службы по исполнению наказаний (ФСИН) о насилии над заключенными исправительной колонии №33. Об этом сообщает Следственный комитет (СКР).
Адвокат одного из потерпевших Наталья Монс уточнила РБК, что дело расследовалось в отношении начальника ЕПКТ (единого помещения камерного типа. — РБК) колонии Евгения Чичинина и двух его подчиненных — Дмитрия Золотухина и Ильи Васильева. Они обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств (ч. 3 ст. 286 УК РФ), умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 3 ст. 111 УК РФ) и насильственных действиях сексуального характера (ст. 132 УК РФ).
Монс со ссылкой на правозащитников организации «Зона права» добавила, что прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд.
По данным следствия, в апреле и в июле 2016 года сотрудники колонии применили силу в отношении 41-летнего заключенного с требованием отказаться от услуг своего адвоката, а также направленных через защитника жалоб в прокуратуру и уполномоченному по правам человека. Адвокат рассказала, что они нанесли заключенному многочисленные удары руками, ногами и резиновой палкой, заковав его в наручники, после чего поместили его головой вниз в полость ямы для сточных вод. Помимо этого они совершили по отношению к нему действия сексуального характера, избивали его руками, надев боксерские перчатки, и ногами.
После совершенного насилия потерпевший согласился отказаться от услуг своего адвоката.
Отказаться от юридической помощи сотрудники колонии требовали и от другого заключенного. Его неоднократно избивали руками, ногами и палкой, связывая скотчем. Действия сотрудников ФСИН привели к тому, что пострадавшему удалили почку.
Свою вину подозреваемые не признают, в настоящее время они находятся под домашним арестом. Как отметили в СКР, материалы судебного дела составили 15 томов.