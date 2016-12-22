Порошенко ответил о виновных в росте цен на газ словами «шерше ля фам»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что меморандум между Киевом и Международным валютным фондом (МВФ), которым предусматривалось регулирование цен на газ, был подписан 31 октября 2008 года, когда премьер-министром страны была Юлия Тимошенко. Слова Порошенко со встречи с бизнесменами в Киеве приведены на сайте президента. Он комментировал повышение цен на газ для украинских потребителей с 1 ноября на 23,5%.

Порошенко напомнил, что обязательство уровнять внутренние и внешние цены на газ Киев взял на себя, когда нынешний премьер Владимир Гройсман еще был мэром Винницы и «занимался трамваями и ЖЭКами и точно не газом». «А кто в то время был премьер-министром, я называть не буду. На французском это звучит «шерше ля фам» (Cherchez la femme, «ищите женщину». — РБК)», — сказал Порошенко. Он подчеркнул, что обязательства носят не персональный характер, а международно-правовой.

Президент также отметил, что нынешнее состояние экономики позволило бы Украине обойтись без займов, если бы не расчеты по старым кредитам, которые надо завершить в 2019 году.

Цены на газ в стране будут повышаться до 2020 года в три этапа. Первый этап начнется 1 ноября, второй — 1 мая 2019 года, третий — 1 января 220 года. 30 ноября «Нафтогаз» обнародовал новые цены на газ для украинского населения и предприятий. Для потребителей 1 тыс. куб. м газа с учетом НДС будет стоить 7482 грн (более 17 тыс. руб.).