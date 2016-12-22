МЧС опубликовало фото крупного пожара в ангаре в Подмосковье

Фото: МЧС России по Московской области

МЧС опубликовало фото с места пожара в ангаре в Раменском районе Подмосковья.

Фото: МЧС России по Московской области

По данным ведомства, возгорание произошло в поселке Гжельского кирпичного завода на площади 1,8 тыс. кв. м. О пострадавших не сообщается. В тушении пожара участвуют 63 человека, задействована 21 единица техники.

Фото: МЧС России по Московской области

В начале октября в подмосковном Подольске произошел пожар в металлической пристройке на территории промзоны. Площадь пожара составила 350 кв. м, ему был присвоен повышенный ранг. В результате пострадал один человек.

В середине сентября в поселке Совхоз им. Ленина произошел крупный пожар в одноэтажном ангаре. Его площадь составила 1,2 тыс. кв. м. По данным МЧС, горел утеплитель кровли ангара.