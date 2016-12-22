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В Подмосковье возник пожар площадью 350 кв. м
Общество, 10:10
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В Подмосковье возник пожар площадью 350 кв. м

В городе Подольске Московской области произошло возгорание в металлической пристройке на территории промышленной зоны. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

«В Подольске, на улице Железнодорожной, горит по всей площади одно этажное металлическое здание размером 10х35 м. Оно пристроено к трехэтажному кирпичному зданию размером 50х35 м», — уточнил «РИА Новости» представитель ведомства.

Он добавил, что в 08:06 пожару был присвоен повышенный ранг, и в настоящий момент площадь возгорания составляет 350 кв. м.

ТАСС со ссылкой на представителя ГУ МЧС по Московской области сообщил, что при пожаре пострадал один человек. Пострадавшему оказывают необходимую помощь сотрудники скорой помощи.

Согласно сообщению на сайте ведомства к тушению возгорания привлекаются 59 человек и 15 единиц техники. Однако ТАСС и «РИА Новости» уточняют, что,​ по последним данным, число пожарных увеличилось до 76 человек, а количество единиц техники — до 21 шт.
 

Теги: Подмосковье , Пожар , возгорание
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