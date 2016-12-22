Крупный пожар произошел на территории Совхоза им. Ленина в Подмосковье
Общество, 14:57
0
Крупный пожар произошел на территории Совхоза им. Ленина в Подмосковье
В поселке Совхоз им. Ленина, расположенном в Московской области, произошел крупный пожар. Об этом РБК сообщили в ГУ МЧС России по Подмосковью.
В ведомстве заявили, что сообщение о пожаре поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 12:35 мск. К ликвидации пожара привлечены более 40 человек личного состава и 12 единиц техники.
По данным на 14:30 мск, площадь пожара составляет 1,2 тыс. кв. м. О погибших или пострадавших в результате пожара не сообщается.
В пресс-службе подмосковного главка МЧС сообщили ТАСС о том, что пожар произошел в одноэтажном ангаре. Представитель ведомства отметил, что происходит горение утеплителя кровли ангара. Также собеседник агентства заявил об угрозе распространения огня.