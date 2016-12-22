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Москалькова сообщила о начале переговоров по обмену капитана «Норда»
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Москалькова сообщила о начале переговоров по обмену капитана «Норда»
Украинский кризис, 21:56
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Москалькова сообщила о начале переговоров по обмену капитана «Норда»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о начале переговоров по обмену капитана российского сейнера «Норд» Владимира Горбенко и командира украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Мы сегодня начинаем процесс переговоров на этот счет (по обмену капитанов). Мы сегодня с европейским институтом омбудсменов и его прогрессивными представителями вычерчиваем дорожную карту решения этого вопроса», — рассказала она.

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В свою очередь уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова сообщила, что Горбенко остается на территории Украины, так как в отношении него проводятся процессуальные действия. «Он на свободе. Относительно него сейчас происходят процессуальные действия. Когда процесс будет завершен, определится его дальнейший судьба. Он сейчас на Украине», — сказала омбудсмен в эфире телеканала «112 Украина».

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Украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно «Норд» в Азовском море в конце марта. Судно арестовали и отбуксировали в Бердянск, а у членов экипажа отобрали паспорта и запретили им покидать судно. Против капитана «Норда» Владимира Горбенко на Украине завели уголовное дело, обвинив в нарушении порядка въезда «на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства».

30 октября семь российских моряков с судна «Норд» были обменяны на семерых украинцев с судна «ЯМК-0041», задержанного у берегов Крыма в мае за незаконный промысел рыбы.

Теги: российское судно , омбудсмен , Татьяна Москалькова , обмен
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