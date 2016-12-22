«Победа» отменила рейсы в Тбилиси из регионов из-за позиции Грузии

«Победа» до 1 ноября не сможет выполнять полеты в Тбилиси из четырех российских городов из-за отказа авиационных властей Грузии в допуске к полетам. В авиакомпании рассчитывают, что это решение временное

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«Победа» до 1 ноября 2018 года отменила рейсы в Тбилиси из ряда российских городов после того, как авиационные власти страны отказали лоукостеру в разрешении на полеты.

«Победа» вынуждена отменить рейсы в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Перми из-за отказа грузинских авиационных властей в выдаче разрешения на полеты», — говорится в сообщении авиакомпании, поступившем в РБК.

Отмена рейсов вызвана «отказом грузинских авиационных властей в выдаче разрешения на полеты по маршрутам, на которых «Победа» является назначенным перевозчиком от имени Российской Федерации», уточнили в компании. На выполнение рейсов в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Перми «Победа» была назначена на основании решения Межведомственной комиссии соответствующими нотами российского МИДа.

«Вместе с тем грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение от российских авиационных властей на выполнение всех заявленных рейсов из Тбилиси в регионы Российской Федерации, к обслуживанию которых не была допущена российская авиакомпания «Победа», — указали в авиакомпании.

Перевозчик уже приступил к оповещению клиентов и возврату стоимости билетов, сообщили в «Победе».

Источник РБК в «Победе» пояснил, что после 1 ноября авиакомпания надеется на помощь Минтранса: либо запретят летать грузинской стороне, либо разрешат «Победе». По словам собеседника РБК, должен быть соблюден «принцип паритета».

РБК направил запрос в Министерство экономики и устойчивого развития Грузии.