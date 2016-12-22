Лукашенко назвал США ведущей страной мира

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с помощником госсекретаря США по европейским и евразийским делам Уэссом Митчеллом назвал Соединенные Штаты ведущей страной мира. Об этом сообщает БелТА.

Лукашенко также пообещал, что Белоруссия будет для США самым надежным и честным партнером. «Если мы с вами продвинемся в наших отношениях, я вам обещаю, что белорусы у вас будут самыми надежными, честными и искренними партнерами», — сказал глава государства. Он добавил, что если Минск что-то пообещает Вашингтону, то это будет исполнено даже «в ущерб себе».

В середине августа Лукашенко обвинил Россию в недобросовестной конкуренции, указав, что Москва не выполняет обязательств в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Президент Белоруссии добавил, что Москва упрекает США и западные страны в создании» неконкурентного преимущества», а сама создает такие условия для Минска.