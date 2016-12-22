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Лукашенко заявил об отсутствии гарантии поддержки России в случае войны
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Лукашенко заявил об отсутствии гарантии поддержки России в случае войны
Политика, 19:20
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Лукашенко заявил об отсутствии гарантии поддержки России в случае войны
«Не факт, что нам помогут, если вдруг что-то случится», — отметил белорусский президент, добавив, что рассчитывать Минск может только на Москву и то не на 100%
Александр Лукашенко (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает Россию единственным военным союзником для своей страны. Об этом белорусский лидер заявил в ходе осмотра современных образцов такого оружия и техники на полигоне в Брестской области, говорится на сайте президента.

Так, Лукашенко во время визита на полигон объяснил, почему перед Белоруссией стоит задача создавать именно отечественное вооружение.

«Не факт, что нам помогут, если вдруг что-то случится. Примеров предостаточно. Мы видим поведение некоторых тут союзников», — заявил Лукашенко. «Ну, кроме России, наверное, нам рассчитывать не на кого. И даже на Россию мы не можем на 100 процентов положиться», — отметил он, добавив, что президент России Владимир Путин «понимает нас».

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«Надо иметь самое необходимое свое оружие — стрелковое, для мобильных войск технику — то, что мы можем создавать», — сказал белорусский президент, добавив, что также нужно модернизировать уже имеющуюся технику.

При этом главным для Белоруссии Лукашенко назвал «специальные войска», которые смогут в любой точке страны при необходимости «быстро появиться, нанести удар по бандитам и тем, кто посмеет к нам сунуться, и уйти».

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Отмечая важность создания нового белорусского оружия и модернизации техники своими силами, глава государства снова привел в пример Россию, заявив, что для ее президента «более важной проблемы нет».

«Даже имея с нами самые тесные и близкие отношения, строя единое Союзное государство, тем не менее они на КамАЗе создают транспорт для перевозки ядерных ракет (по аналогии с продукцией белорусского предприятия МЗКТ)», — констатировал Лукашенко.

​В конце сентября Александр Лукашенко объявил, что Белоруссия должна закрыть границу для тех, кто провозит через нее оружие. Поводом для такого заявления стало оружие, найденное у руководителя ТЭЦ Городейского сахарного комбината в Гомельской области.

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«Откуда все это? Посмотрели — в армии нашей все на месте. Завезли. Поэтому принято решение установить границу с Украиной», — сказал тогда белорусский лидер.

Госпогранслужба Укра​ины опровергла его слова о росте незаконных поставок оружия с Украины в Белоруссию.

В июне президент Белоруссии заявлял о «непредсказуемой» международной обстановке и нагнетании силового противостояния у границ страны. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Белоруссия , Александр Лукашенко , вооружение
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