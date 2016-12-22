В Думу внесли поправки к бюджету за 2018 год с ростом профицита в 4 раза

Правительство внесло в Госдуму поправки к закону о бюджете на 2018 год, согласно которым профицит увеличен до 2,1% ВВП. Это следует из информации Системы обеспечения законодательной деятельности.
«В пункте 5 слова «в сумме 481 740 677,5 тыс. руб.» заменить словами «в сумме 2 138 720 072,8 тыс. руб.», — следует из поправок к бюджету.
Минфин повысил прогноз по профициту бюджета за 2018 год и опубликовал соответствующий проект поправок 19 октября. Это объясняется связанным с этим прогнозом увеличением объема доходов бюджета с 17,073 трлн до 18,942 трлн руб. Расходы, по расчетам ведомства, увеличатся с 16,591 трлн до 16,803 трлн руб.
24 октября Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2019–2021 годы. По нему в 2019 году профицит составит 1,932 трлн руб. (1,8% ВВП), в 2020 году — 1,224 трлн руб. (1,1% ВВП), а в 2021 году — 952 млрд руб. (0,8% ВВП).