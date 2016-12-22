Минфин спрогнозировал увеличение профицита бюджета в 2018 году в 4 раза

Министерство финансов России повысило прогноз по профициту бюджета на 2018 год в 4,4 раза — до 2,139 трлн руб. Соответствующий проект поправок в закон о бюджете 2018–2020 годы размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В действующем законе «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» был заложен профицит в 481,741 млрд руб.
Таким образом, по прогнозу Минфина, профицит составит 2,1% ВВП.
Министерство финансов в проекте поправок прогнозирует увеличение объема доходов бюджета с 17,073 трлн до 18,942 трлн руб. Расходы, по расчетам ведомства, увеличатся с 16,591 трлн до 16,803 трлн руб.
Более того, финансисты спрогнозировали увеличение объема ВВП в 2018 году на 2,93 трлн руб. до 101,164 трлн руб.
Доходы от нефти и газа вырастут до 4,93 трлн руб. Инфляция увеличится на 0,6%, до 3,4%.