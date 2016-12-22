Путин подписал закон о штрафах за злоупотребление правом на митинги

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафа до 100 тыс. руб. за нарушения правил организации митингов. Об этом сообщается на интернет-портале правовой информации.
Статья 20.23 КоАП (злоупотребление правом на проведение публичного мероприятия) предусматривает наказание за «подачу уведомления о проведении публичного мероприятия без цели его проведения», нарушение правила об уведомлении администрации об отмене мероприятий или несоблюдение сроков отмены.
Согласно закону, граждане, нарушившие требования, будут обязаны выплатить от 5 тыс. до 20 тыс. руб. штрафа, должностные лица — от 10 тыс. до 30 тыс. руб., юридические лица — от 20 тыс. до 100 тыс. руб.
Данный законопроект был внесен в Госдуму в мае этого года. 18 октября Госдума приняла его в окончательном, третьем чтении. По словам авторов проекта, данная мера необходима, поскольку в последнее время участились случаи «недобросовестного» использования права на проведение митингов, которые «зачастую носят явно выраженный провокационный характер».