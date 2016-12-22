Госдума одобрила штрафы за злоупотребление правом на митинги

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла введение штрафа до 100 тыс. руб. за подачу уведомления о проведении пикета, шествия или митинга без цели его проведения. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

Авторами законопроекта была группа депутатов от фракций «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Новая статья 20.23 КоАП (злоупотребление правом на проведение публичного мероприятия) предполагает наказание за «подачу уведомления о проведении публичного мероприятия без цели его проведения» и неуведомление властей об отмене мероприятий или несоблюдение сроков отмены.

Так, для граждан штраф будет составлять от 5 тыс. до 20 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. руб., для юридических лиц — от 20 тыс. до 100 тыс руб.

Авторы законопроекта уточнили, что данная мера вводится из-за участившихся случаев «недобросовестного» использования права на проведение митингов. «Зачастую такие случаи носят явно выраженный провокационный характер», — отметили авторы.

Депутаты привели пример, когда один гражданин подал 660 уведомлений о проведении публичных мероприятий в одном и том же месте города в течение одного дня. В результате митинги были согласованы, но не проводились. Тем не менее по правилам сотрудники правоохранительных органов и бригады скорой помощи в течение 11 часов были обязаны присутствовать в заявленном месте.

Законопроект был внесен в Госдуму в мае, в июле он был принят в первом чтении.