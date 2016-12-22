Кремль прокомментировал решение КС Ингушетии по закону о границе с Чечней

Ситуацией с непризнанием закона о границе между Чечней и Ингушетией занимаются юристы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Происходит юридический анализ этой ситуации. Есть решение Конституционного суда Ингушетии, поэтому юристы должны продолжить обсуждение. Вопрос в юридической плоскости находится», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, должен ли федеральный центр реагировать на ситуацию.
Накануне 30 октября КС Ингушетии признал решение об установлении границы с Чечней незаконным. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в ответ на решение Конституционного суда республики заявил, что вопрос границы находится вне юрисдикции регионального судебного органа и заниматься им может только КС России.
Соглашение о границе было подписано главами республик 26 сентября. Согласно документу, Ингушетия получает от Чечни часть Надтеречного района, а в ответ передает часть Сунженского района.
На фоне принятия властями соглашения в ингушской столице Магасе начались акции протеста. Позже несколько депутатов парламента Ингушетии обратились в КС республики, указав, что для изменения границ необходимо было сначала опросить население муниципальных образований, границу которых предлагается изменить.