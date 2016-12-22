«Роскосмос» назвал дату запуска к МКС следующего после аварии «Союза»

Запуск очередного экипажа к Международной космической станции запланирован на 3 декабря. Об этом заявил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев, передает «РИА Новости».

«Следующий экипаж планируется немножко раньше [...], сейчас промышленность делает значительные усилия для того, чтобы сдвинуть запуск корабля на третье число (декабря), и посадка ожидается где-то в районе 20 декабря», — сказал он.

Отправка к МКС нового экипажа 11 октября не состоялась из-за аварии, которая произошла на 119-й секунде после старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с Байконура. Экипажу — россиянину Александру Овчинину и американцу Нику Хейгу — удалось вовремя эвакуироваться в аварийной капсуле, которая приземлилась в степях Казахстана. Космонавты не пострадали. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

По словам Крикалева, причиной аварии стал сбой работы датчика разделения первой и второй ступеней, из-за которого один из боковых блоков первой ступени не отошел на нужное расстояние и ударил по баку горючего второй ступени. Бак разорвался. Ранее источники РБК утверждали, что причиной стало повреждение 6-миллиметрового штока датчика открытия сопла блока Д первой ступени при сборке на Байконуре.