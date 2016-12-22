«Энергомаш» передал четыре двигателя компаниям из США

Российское НПО «Энергомаш» завершило сдачу четырех жидкостных двигателей РД-180 американским компаниям Pratt&Whitney, United Launch Alliance и RD Amross (совместное предприятие «Энергомаша» и Pratt&Whitney), сообщается на сайте НПО.

«Данная приемка является второй в 2018 году. Сейчас двигатели готовят к отправке», — сообщили в «Энергомаше». В НПО добавили, что осмотром российских двигателей занимались представители американских компаний, а также ВВС США и NASA.

Следующие три двигателя РД-180 «Энергомаш» рассчитывает отправить в ноябре. В «Энергомаше» добавили, что данные двигатели используются в американских ракетах-носителях семейства Atlas.

В начале сентября глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что США зависят от российских двигателей, поскольку американские разработки по соотношению цена-качество «вряд ли смогли бы приблизиться к нашим двигателям даже к 2025 году».

В конце того месяца компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, заключила соглашение о поставке ракетных двигателей для United Launch Alliance — подрядчика NASA, который в том числе использует РД-180.