ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,20 65,27 EUR Нал. 75,08 74,11 USD Бирж. 65,78 +0,22 EUR Бирж. 74,58 +0,18 USD ЦБ. 65,60 -0,18 EUR ЦБ. 74,42 -0,37 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 6335,47 -16,83 IMOEX 2337,34 +1,62% RTSI 1119,56 +1,29% Brent 76,27 -0,22% DJIA 24878,10 +1,77% Nasdaq 7163,26 +1,53%
В Крыму ответили на слова Тимошенко о компенсации в €100 млрд от России
Лента новостей
Медведев назвал крайний срок для договоренности по ценам на бензин 13:35, Экономика Хоккейная лига ОАЭ попросит включить одну из команд в КХЛ 13:32, Спорт Появилось видео с места взрыва в управлении ФСБ в Архангельске 13:29, Общество Путин запретил рекламу диссертаций и научных работ на заказ 13:25, Политика Вино, раскройся: вводный курс по винной культуре 13:22, Партнерский материал Что изменится в российском законодательстве в ноябре 13:15, Общество «Победа» сообщила о сбоях онлайн-регистрации рейсов из Мюнхена 13:12, Общество В Крыму ответили на слова Тимошенко о компенсации в €100 млрд от России 13:09, Политика Обед за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 13:06, РБК и Barilla «Росатом» запросил 200 млрд руб. на реакторы на быстрых нейтронах 12:54, Бизнес «Роскосмос» назвал дату запуска к МКС следующего после аварии «Союза» 12:49, Технологии и медиа СК признал терактом взрыв в управлении ФСБ в Архангельске 12:45, Общество Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет 12:44, РБК и Schneider Electric 5 книг на русском, которые помогли открыть бизнес в Швеции 12:43, Pink Верховный суд признал незаконным арест основателя «Смотра.ру» 12:43, Общество «Роснефть» обвинила независимые АЗС в провокациях 12:38, Бизнес ФСБ изъяла оружие по делу о мошенничестве сотрудников Россельхозбанка 12:37, Общество Серджо Момо – РБК: «Три самостоятельных бренда — это вызов самому себе» 12:34, Стиль Кремль прокомментировал решение КС Ингушетии по закону о границе с Чечней 12:27, Политика В Кремле усомнились в данных HRW о домашнем насилии в России 12:27, Общество Аудитория Facebook увеличилась на 10%: акции подорожали 12:19, Quote Не жди дедлайна: есть вещи, которые невозможно сделать за один день 12:17, РБК и Инвитро В здании дипмиссии Ватикана в Риме нашли человеческие кости 12:06, Общество Шмаков заявил о манипуляциях после слов Топилина о росте зарплат 12:03, Финансы «Энергомаш» передал четыре двигателя компаниям из США 11:55, Бизнес Общая сумма возможных потерь клиентов «Кэшбери» выросла в три раза 11:50, Финансы
В Крыму ответили на слова Тимошенко о компенсации в €100 млрд от России
Политика, 13:09
0
В Крыму ответили на слова Тимошенко о компенсации в €100 млрд от России

Заявление лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о том, что в случае прихода к власти она добьется от России компенсации в €100 млрд за «агрессию» против Украины, является частью предвыборной кампании. Об этом РБК заявил сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Она сыпет обещаниями перед избирателями, но если бы Тимошенко была государственным деятелем, то выступала бы за соблюдение минских соглашений, а не поддерживала силовые действия и тем более не требовала компенсаций», — отметил сенатор.

Тимошенко пообещала созвать саммит «Будапешт+» после выборов президента
Политика

Цехов добавил, что за 20 лет Киев «полностью разрушил экономику и инфраструктуру полуострова», поэтому «еще неясно, кто кому должен».

Во время выступления на Национальном форуме «Новая стратегия мира и безопасности» в Киеве 30 октября Тимошенко заявила, что если она придет к власти, она намерена добиться от России компенсации за «агрессию против Украины». «Если все пострадавшие украинские граждане подадут иски против государства-агрессора, то общая сумма претензий, рассчитанных согласно практике Европейского суда по правам человека, превысит €100 млрд», — сказала она.

Тимошенко объявила о начале создания военного кабинета
Политика

Тимошенко также заявила о начале создания военного кабинета, который займется разработкой стратегии мирного процесса в стране. Также она заверила, что после победы на выборах пригласит на саммит лидеров стран формата «Будапешт+», чтобы принять новую стратегию мира.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта 2019 года. По данным на 30 октября, Тимошенко имеет наибольшую поддержку среди населения — 15%, следом за ней идет действующий украинский лидер Петр Порошенко (9%), тройку замыкает шоумен Владимир Зеленский (8%).

Теги: Тимошенко , Крым , обещания
Главное
СК признал терактом взрыв в управлении ФСБ в Архангельске Общество
Материалы по теме
Тимошенко предсказала «политический конец» действующей власти на Украине Политика
Тимошенко пообещала ликвидировать «Нафтогаз» в случае победы на выборах Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter