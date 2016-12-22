В Крыму ответили на слова Тимошенко о компенсации в €100 млрд от России

Заявление лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о том, что в случае прихода к власти она добьется от России компенсации в €100 млрд за «агрессию» против Украины, является частью предвыборной кампании. Об этом РБК заявил сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
«Она сыпет обещаниями перед избирателями, но если бы Тимошенко была государственным деятелем, то выступала бы за соблюдение минских соглашений, а не поддерживала силовые действия и тем более не требовала компенсаций», — отметил сенатор.
Цехов добавил, что за 20 лет Киев «полностью разрушил экономику и инфраструктуру полуострова», поэтому «еще неясно, кто кому должен».
Во время выступления на Национальном форуме «Новая стратегия мира и безопасности» в Киеве 30 октября Тимошенко заявила, что если она придет к власти, она намерена добиться от России компенсации за «агрессию против Украины». «Если все пострадавшие украинские граждане подадут иски против государства-агрессора, то общая сумма претензий, рассчитанных согласно практике Европейского суда по правам человека, превысит €100 млрд», — сказала она.
Тимошенко также заявила о начале создания военного кабинета, который займется разработкой стратегии мирного процесса в стране. Также она заверила, что после победы на выборах пригласит на саммит лидеров стран формата «Будапешт+», чтобы принять новую стратегию мира.
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта 2019 года. По данным на 30 октября, Тимошенко имеет наибольшую поддержку среди населения — 15%, следом за ней идет действующий украинский лидер Петр Порошенко (9%), тройку замыкает шоумен Владимир Зеленский (8%).