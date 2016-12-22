Тимошенко объявила о начале создания военного кабинета

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что на Украине будет сформирован военный кабинет, который займется разработкой стратегии мирного процесса в стране. Об этом она сказала во время выступления на Национальном форуме «Новая стратегия мира и безопасности» в Киеве, сообщается на сайте партии.

​Тимошено отметила, что состав военного кабинета она объявит до президентских выборов, которые пройдут на Украине 31 марта 2019 года. Она добавила, что формированием кабинета занимается ​бывший депутат Рады, бывший вице-премьер правительства Автономной Республики Крым Андрей Сенченков.

Лидер «Батькивщины» подчеркнула, что инициирует разработку стратегической военной доктрины и соответствующих законопроектов, которые будут «абсолютно адекватными ​всем глобальным вызовам».

«В реальной жизни Петр Порошенко утвердил военную доктрину лишь через полтора года после начала войны, а задача сформировать морскую доктрину была поставлена только на пятый год войны, что привело ситуацию к риску потери Азовского моря», — сказала Тимошенко.​



Она также заявила, что хочет провести конституционную реформу, благодаря которой все общины на Украине получат полномочия и свободу, однако государство останется унитарным. «Никакой общей амнистии без разбора. Никакого особого статуса ни для Донецкой, ни для Луганской областей быть не может», — сказал лидер «Батькивщины». Она подчеркнула, что федерализм — это путь к сепаратизму. Тимошенко напомнила, что ее партия была против закона об особом статусе для Донбасса, и ее члены не голосовали в Раде за его принятие. «Потому что это и есть реальное замораживание конфликта, это и есть частичный отказ от нашей территории и сохранение влияния страны-агрессора на нашей земле», — пояснила она.