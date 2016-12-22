Тимошенко объявила о начале создания военного кабинета

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что на Украине будет сформирован военный кабинет, который займется разработкой стратегии мирного процесса в стране. Об этом она сказала во время выступления на Национальном форуме «Новая стратегия мира и безопасности» в Киеве, сообщается на сайте партии.
Тимошено отметила, что состав военного кабинета она объявит до президентских выборов, которые пройдут на Украине 31 марта 2019 года. Она добавила, что формированием кабинета занимается бывший депутат Рады, бывший вице-премьер правительства Автономной Республики Крым Андрей Сенченков.
Лидер «Батькивщины» подчеркнула, что инициирует разработку стратегической военной доктрины и соответствующих законопроектов, которые будут «абсолютно адекватными всем глобальным вызовам».
«В реальной жизни Петр Порошенко утвердил военную доктрину лишь через полтора года после начала войны, а задача сформировать морскую доктрину была поставлена только на пятый год войны, что привело ситуацию к риску потери Азовского моря», — сказала Тимошенко.
Она также заявила, что хочет провести конституционную реформу, благодаря которой все общины на Украине получат полномочия и свободу, однако государство останется унитарным. «Никакой общей амнистии без разбора. Никакого особого статуса ни для Донецкой, ни для Луганской областей быть не может», — сказал лидер «Батькивщины». Она подчеркнула, что федерализм — это путь к сепаратизму. Тимошенко напомнила, что ее партия была против закона об особом статусе для Донбасса, и ее члены не голосовали в Раде за его принятие. «Потому что это и есть реальное замораживание конфликта, это и есть частичный отказ от нашей территории и сохранение влияния страны-агрессора на нашей земле», — пояснила она.