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Вертолет упал на палубу американского авианосца Ronald Reagan
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Вертолет упал на палубу американского авианосца Ronald Reagan
Общество, 09:41
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Вертолет упал на палубу американского авианосца Ronald Reagan
На борту американского авианосца USS Ronald Reagan, находящегося в Филиппинском море, произошло крушение вертолета. Пострадавших моряков планируют эвакуировать на берег для оказания помощи
Вертолет MH-60 Seahawk (Фото: Class Corey T. Jones / Reuters )

Вертолет MH-60 Seahawk разбился на полетной палубе авианосца USS Ronald Reagan («Рональд Рейган»), сообщает Stars and Stripes со ссылкой на сообщение пресс-службы ВМС США. Инцидент произошел во время отработки рутинных операций на корабле, заявили в военном ведомстве.

Крушение вертолета произошло утром в пятницу, вскоре после взлета. Число пострадавших в ВМФ США не уточнили, отметив лишь, что никто из моряков не получил угрожающих жизни травм. «Все получившие ранения находятся в стабильном состоянии под наблюдением медицинского персонала», — цитирует издание сообщение пресс-службы. В дальнейшем некоторых пострадавших моряков планируется эвакуировать на берег для оказания медицинской помощи.

«USS Ronald Reagan остается в полной готовности к выполнению своей миссии, и с его палубы уже возобновлены полеты», — подчеркнули в пресс-службе.

USS Ronald Reagan стал девятым в серии авианосцев Nimitz, крупнейших боевых кораблей планеты, и вошел в состав американского флота в 2003 году. Его водоизмещение — 97 тыс. т, длина — 333 м, ширина — 77 м. На борту установлен ядерный двигатель, состоящий из двух реакторов мощностью 191 МВт. В экипаж USS Ronald Reagan входит до 3,2 тыс. человек. Кроме того, обслуживанием авиакрыла авианосца занимаются еще 2,5 тыс. человек. Он действует в составе 7-го флота США, база которого располагается в гавани Йокосука в Японии. Этот флот обеспечивает контроль над западной частью Тихого океана.

Авианосец USS Ronald Reagan принимал участие в обеспечении военного присутствия США у берегов Корейского полуострова в период обострения кризиса вокруг КНДР в 2017 году. В мае того же года на фоне роста напряженности в регионе он после очередного ракетного запуска КНДР вышел из базы в Йокосуке и направился к Южной Корее.

Недавно, в сентябре, авианосец принял участие в совместных с силами самообороны Японии учениях в Восточно-Китайском море. Как отмечает Kyodo, они прошли в акватории, из-за которой идет спор между Японией и Китаем. На прошлой неделе Ronald Reagan посетил остров Чеджудо в Южной Корее, чтобы принять участие в международном военно-морском смотре.

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Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: авианосец Ronald Reagan , авианосец , ВМФ США
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