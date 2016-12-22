В ООН предупредили о надвигающейся гуманитарной катастрофе в Йемене

Йемену грозит гуманитарная катастрофа, так как в последние недели ситуация в стране резко ухудшилась. Об этом заявил заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок на заседании в Совете безопасности организации, передает «Синьхуа».

«Одним словом, все печально. Мы проигрываем борьбу с голодом [в Йемене]. Мы приближаемся к переломной точке, после которой невозможно будет предотвратить массовые гибели людей из-за голода по всей стране», — сказал Лоукок. По его словам, около 18 млн из 29 млн жителей Йемена не обеспечены продовольствием, а более 8 млн находятся в еще более тяжелом положении, которым нужна «чрезвычайная продовольственная помощь».

В Йемене с 2014 года продолжается война между правительственными войсками и повстанцами-хуситами. В 2015 году на территорию страны вошла Арабская коалиция и поддержала армию республики. В свою очередь, Иран выступает на стороне повстанцев. В ноябре 2017 года коалиция перекрыла границы Йемена после запуска ракет по Эр-Рияду со стороны подконтрольной повстанцам территории. Тогда же началась воздушная и морская блокада Йемена, чтобы «воспрепятствовать снабжению мятежников иранским оружием».

В ООН подчеркивали, что итогом блокады станет массовый голод в Йемене, жертвами которого станут миллионы жителей страны. После этого коалиция открыла два йеменских аэропорта Аден и Сайвун. В декабре президент США Дональд Трамп призвал Саудовскую Аравию разрешить поставки гуманитарной помощи для йеменцев, «которые отчаянно в ней нуждаются».