ФАС допустила напряжение в обществе из-за перехода на цифровое вещание

В обществе и на рынках может возникнуть напряжение из-за перехода с аналогового на цифровое вещание в январе 2019 года. Об этом заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин, сообщает ТАСС.

По его словам, напряжение может возникнуть из-за того, что россияне окажутся не готовы переходить на цифровое вещание по техническим или экономическим причинам. «С учетом того, что цифра — это наиболее эффективный способ передачи сигнала, тарифы на услуги связи снижаются, причем снижаются существенно. Цифры и аналог — различие кратное. Важно этот процесс завершить и указом», — подчеркнул Голомолзин.

В октябре замглавы Минкомсвязи Алексей Волин сообщал, что аналоговое вещание федеральных каналов продлится до 14-15 января 2019 года. «У людей точно есть время, чтобы до отключения аналога приобрести необходимое оборудование. Самая дешевая цифровая приставка сегодня стоит меньше блока сигарет — 700–800 руб.», — отмечал Волин. Он подчеркивал, что первый и второй мультиплекс, в которые входят 20 федеральных каналов, останется «бесплатным информационным стандартом» России.