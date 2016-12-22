Замминистра Минкомсвязи рассказал о переносе даты перехода на цифровое ТВ

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин рассказал «Известиям», что аналоговое вещание федеральных каналов продлится до 14-15 января 2019 года.

«У людей точно есть время, чтобы до отключения аналога приобрести необходимое оборудование. Самая дешевая цифровая приставка сегодня стоит меньше блока сигарет — 700–800 рублей» — сказал он.

Волин добавил, что абонентской платы при использовании 20 каналов цифрового телевидения не будет. По его словам, первый и второй мультиплекс являются «бесплатным информационным стандартом» России. Эти каналы жители страны выбирают в 90% случаев, отметил замминистра.

В июле Минкомсвязи опубликовало проект закона, согласно которому операторов спутникового ТВ обяжут подключить к своим услугам те домохозяйства, которые не охвачены цифровым эфирным телевидением. За счет этого жители будут обеспечены бесплатным доступом к в входящим в первый и второй мультиплексы каналам («Первый», «Россия 1», Матч ТВ», ТНТ, ТВ3 и другие).

В конце августа операторы спутникового ТВ заявили, что законопроект негативно отразится на их бизнесе и абонентах. Они полагают, что проект подразумевает возложить на коммерческие организации социальную функцию, которую обязано исполнять государство. Операторы заявили, что необходимо предусмотреть механизмы компенсации за расходы на предоставление услуг.