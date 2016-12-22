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Активистов SERB обвинили в краже возложенного Болтоном венка Немцову
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Активистов SERB обвинили в краже возложенного Болтоном венка Немцову
Общество, 21:05
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Активистов SERB обвинили в краже возложенного Болтоном венка Немцову

Активисты движения SERB забрали возложенный советником президента США Джоном Болтоном венок к мемориалу оппозиционера Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту, рассказал РБК дежуривший у мемориала активист Григорий Саксонов.

«В 15:00 появилась эта группа, возглавляемая Гошей Тарасевичем. Сто процентов, что был Тарасевич. Я и других могу опознать. Было несколько человек: и женщины, и мужчины. Они взяли надписи [таблички] у мемориала, я стал кричать, рядом стоял полицейский и сотрудники Росгвардии», — рассказал он.

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По его словам, активисты забрали венок, который возложил Болтон.​ «Догоняю Алексея Кулакова. Он карман выворачивает и говорит: «У меня его нет». Полицейские смеются, а их (нападавших. — РБК) человек десять было, уже убежали», — отметил Саксонов.

Он подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов никак не отреагировали на призывы о помощи.

В свою очередь лидер SERB Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич) заявил РБК, что их организация не имеет отношения к разгрому мемориала Немцова.

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«Это все слова Гриши, на самом деле это тот случай, когда сделали не мы. Гриша это придумал, пусть будет на его совести. Скорее всего, он кого-то проворонил. Мы бы хотели это сделать, но не успели это сделать. Мы завидуем тому, кто это сделал», — рассказал Тарасевич.

В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили РБК, что им не поступало информации об инцидентах на Большом Москворецком мосту.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года. Его застрелили в центре Москвы на Большом Москворецком мосту. Как полагает следствие, убийство Немцова было заказным. За это преступление были осуждены Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.

Теги: SERB , активисты , Борис Немцов , Гоша Тарасевич , траурный венок , Джон Болтон
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