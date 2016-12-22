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Путин наградил орденом Мужества руководителя расследования «дела Немцова»
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Путин наградил орденом Мужества руководителя расследования «дела Немцова»
Политика, 10 сен, 23:57
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Путин наградил орденом Мужества руководителя расследования «дела Немцова»

Президент Владимир Путин наградил орденом Мужества Николая Тутевича, руководителя следственной группы по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

Тутевич был награжден «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга».

Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. Расследованием дела изначально занимался Игорь Краснов, который позднее стал зампредседателя Следственного комитета России, во главе следственной группы встал Тутевич. Фигурантами дела стали пять человек: Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев — они получили сроки от 11 до 20 лет тюрьмы.

По версии следствия, убийство было заказным, а за его исполнение Дадаеву пообещали выплатить 15 млн руб. Следователи считают, что организатором покушения был водитель командира Дадаева в батальоне «Север» Руслан Мухудинов. По словам адвокатов семьи Немцова, к убийству оппозиционера также причастен экс-командир «Севера» Руслан Геремеев.

Источники РБК в июне 2018 года сообщали, что правоохранительные органы вернулись к расследованию «дела Немцова» и начали допрос осужденных за его убийство. По словам собеседника РБК, им предлагают дать показания против руководства Чечни и людей, близких к нему. Осужденного за убийство Немцова Дадаева 11 сентября перевели в другую колонию из ИК № 3 в Иркутской области из-за злостного нарушения порядка.

Теги: Владимир Путин , Борис Немцов , орден Мужества , батальон Север
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