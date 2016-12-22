Глава ВЭБа обсуждал с Грефом создание региональной авиакомпании

Глава ВЭБа Игорь Шувалов обсуждал с руководителем Сбербанка Германом Грефом возможность партнерства при создании региональной авиакомпании. Об этом рассказал сам Шувалов на брифинге в Москве, передает «РИА Новости».



«Летом у меня по этому поводу был разговор с Германом Оскаровичем [Грефом], но потом они, видимо, договорились с ВТБ», — рассказал он. Шувалов добавил, что пока ВЭБ не рассматривает свое участие в создании авиаперевозчика, но может рассмотреть эту возможность, если ему предложат и это будет необходимо. Он пояснил, что пока на эту тему с банком никто переговоры не вел.

«Если у них все получается, и им для этого институт развития не нужен, то все отлично», — пояснил Шувалов, заверив, что у него нет «никакой ревности».

О том, что ВТБ и Сбербанк решили создать региональную авиакомпанию, стало известно 23 октября. Предполагаемый размер инвестиций в нее может составить более $1 млрд. Глава ВТБ Андрей Костин отметил, что в данный момент идет разработка концепции и поиск операторов. Также допускается, что новый авиаперевозчик может быть создан на базе одной из уже существующих компаний. Кроме того, Костин отметил, что, возможно, будут закупаться зарубежные самолеты, так как многие аэропорты не подходят для российских воздушных судов.

Заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис отметил, что региональная авиакомпания создается с целью помочь более слабым перевозчикам, которые не могут развить свой парк воздушных судов и находятся в «тяжелом состоянии», консолидироваться. Он напомнил, что Сбербанк является лидером на рынке лизинга самолетов.