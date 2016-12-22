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Сбербанк не станет акционером создаваемой с ВТБ авиакомпании
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Сбербанк не станет акционером создаваемой с ВТБ авиакомпании
Бизнес, 13:12
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Сбербанк не станет акционером создаваемой с ВТБ авиакомпании
Региональный перевозчик будет создаваться путем объединения «слабых» авиакомпаний, банки будут помогать с лизингом самолетов, пояснил зампред правления Сбербанка
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Инициатива Сбербанка и ВТБ о создании новой региональной авиакомпании заключается в том, чтобы помочь «слабым региональным компаниям» консолидироваться, заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис, передает корреспондент РБК. Становиться акционером авиакомпании банк не собирается, подчеркнул он.

«Мы обслуживаем значительное количество мелких слабых региональных авиакомпаний, у которых нет возможности развивать свой парк воздушных судов, и многие находятся в тяжелом состоянии. Инициатива была связана с тем, чтобы помочь этим компаниям консолидироваться, чтобы сформировать крупного перевозчика, которому банки, такие как мы и ВТБ, могут помочь с обновлением парка воздушных судов. Вы знаете, что Сбербанк является лидером на рынке лизинга воздушных судов. Сбербанк не предполагает акционерного участия в такой компании, а наше участие будет сводиться к помощи», — сказал Хасис.

РБК направил запрос в ВТБ.

23 октября глава ВТБ Андрей Костин подтвердил, что глава Сбербанка Герман Греф предложил создать региональную авиакомпанию, а он эту идею поддержал. Возможный размер инвестиций в проект может составить более $1 млрд, добавил банкир.

Костин допустил, что региональный перевозчик может быть создан на основе какой-либо действующей авиакомпании.

Министр транспорта Евгений Дитрих заявил после этого, что ведомство, которое он возглавляет, инициативу поддерживает. Глава Минтранса отметил, что увеличение числа перевозчиков приведет к снижению цен на билеты. «Тем лучше пассажирам», — добавил он.

Авторы: Александра Посыпкина, Андрей Гатинский.
Теги: Сбербанк , ВТБ , авиакомпания
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