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Банк «Югра» обжаловал в Верховном суде отзыв лицензии
Битва за «Югру», 19:04
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Банк «Югра» обжаловал в Верховном суде отзыв лицензии

Банк «Югра» подал кассационную жалобу в Верховный суд на судебные акты трех нижестоящих инстанций, признавших законным приказ Центрального банка России об отзыве лицензии у банка. Об этом сообщает «РИА Новости».

Жалоба от «Югры» поступила в ВС 26 октября, однако пока процессуальных решений по ней не принято.

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«Заявители просят передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам», — говорится в сообщении.

Центробанк ввел временную администрацию в «Югре» и мораторий на удовлетворение требований кредиторов в июле 2017 года. В том же месяце у банка «Югра» была отозвана лицензия. На тот момент он занимал 30-е место среди российских банков по объему активов и 15-е — по объему вкладов.

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В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банкротом банк «Югра» по заявлению Центробанка. Суд открыл конкурсное производство на один год, конкурсным управляющим было назначено Агентство по страхованию вкладов.

23 октября ЦБ опубликовал результаты работы временной администрации банка. По данным ЦБ, дыра в капитале «Югры» на конец сентября увеличилась до 160,9 млрд руб., до этого показатель составлял 143 млрд руб. ​

Теги: «Югра» , Верховный суд , кассационная жалоба
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