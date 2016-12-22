Банк «Югра» обжаловал в Верховном суде отзыв лицензии

Банк «Югра» подал кассационную жалобу в Верховный суд на судебные акты трех нижестоящих инстанций, признавших законным приказ Центрального банка России об отзыве лицензии у банка. Об этом сообщает «РИА Новости».

Жалоба от «Югры» поступила в ВС 26 октября, однако пока процессуальных решений по ней не принято.

«Заявители просят передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам», — говорится в сообщении.

Центробанк ввел временную администрацию в «Югре» и мораторий на удовлетворение требований кредиторов в июле 2017 года. В том же месяце у банка «Югра» была отозвана лицензия. На тот момент он занимал 30-е место среди российских банков по объему активов и 15-е — по объему вкладов.