Неизвестные с топором отняли сумку у мужчины рядом с ВИП-отделением ВТБ

В Москве двое неизвестных отобрали у мужчины сумку на Гоголевском бульваре. В связи с этим объявлен план «Перехват», сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.
В пресс-службе рассказали, что инцидент произошел на Гоголевском бульваре у дома №5, строение 1. По этому адресу располагается офис Private Banking ВТБ, предназначенный для обслуживания ВИП-клиентов.
Информация о происшествии поступила в полицию в 15:23 мск. Неизвестные причинили мужчине телесные повреждения, забрали сумку, а потом скрылись на автомобиле марки Ford. Полицейские определяют перечень похищенного и причиненный ущерб.
Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах добавил, что в руках у одного из грабителей был топор.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу ВТБ.
В сентябре в Москве неизвестный украл у 66-летнего пенсионера 15 млн руб. из банковской ячейки. Отделение, из которого украли средства, находится по адресу ул. Красная Пресня, 21. В результате возбуждено уголовное дело о краже.
Спустя несколько дней неизвестные злоумышленники подорвали банкомат в отделении Райффайзенбанка в Северном Бутово и похитили €27 тыс. Уголовное дело также возбудили по статье «Кража». Полицейские начали поиск подозреваемых.