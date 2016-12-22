На юге Москвы подорвали банкомат Райффайзенбанка

В Северном Бутово подорвали банкомат в отделении Райффайзенбанка, рассказали РБК в пресс-службе кредитной организации.

«25 сентября неизвестные злоумышленники совершили подрыв банкомата в отделении Райффайзенбанка по адресу: г. Москва, ул. Грина, дом 11. Пострадавших в результате инцидента нет», — сообщили в банке.

В пресс-службе добавили, что отделение, где произошел подрыв, восстановило свою работу утром 26 сентября. Поврежденный банкомат заменят на новый 28 сентября.

Из банкомата похитили €27 тыс., сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве. «Поступило сообщение о срабатывании сигнализации по адресу: улица Грина, дом 11. Сотрудники прибыли на место и установили, что 25 сентября в 4:55 в отделение банка неизвестный совершил вскрытие банкомата, после чего совершил кражу денежных средств в сумме €27 тыс.», — сказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК (кража). В настоящее время ведется розыск подозреваемых.