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Эрдоган объявил о масштабной операции против сил сирийских курдов
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Эрдоган объявил о масштабной операции против сил сирийских курдов
Война в Сирии, 14:16
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Эрдоган объявил о масштабной операции против сил сирийских курдов

Турция в скором времени начнет военную операцию против сил сирийских курдов к востоку от Евфрата. Об этом сообщается на сайте президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Мы не остановимся на достигнутом и уничтожим террористическую группировку к востоку от Евфрата. Вскоре мы сокрушим террористическую организацию более всеобъемлющими и эффективными операциями», — сказал он.

Эрдоган добавил, что предварительные подготовка и планирование уже завершены. Президент рассказал, что несколько дней назад Турция уже приступила к активным действиям против отрядов самообороны курдов. Эрдоган заявил, что его страна не может с уверенностью смотреть в будущее без решение сирийского вопроса.

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В начале мая Эрдоган анонсировал новую военную операцию в Сирии. После этого военные советники курдских отрядов самообороны покинули сирийский Манбидж. В середине августа президент рассказал, что Турция находится на «последней стадии» подготовки военной операции в Сирии. По его мнению, она обеспечит «стабильность» в новых сирийских регионах.

В сентябре Эрдоган заявил, что самая большая угроза для Сирии исходит от «террористического болота», которое находится к востоку от Евфрата. Эта территория контролируется силами самообороны курдских отрядов. Эрдоган добавил, что от войны в Сирии ни одна страна не пострадала больше, чем Турция.

Теги: Реджеп Эрдоган , сирийские курды
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