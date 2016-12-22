ВС отказал Siemens в пересмотре иска к «Технопромэкспорту» из-за турбин

Верховный суд России отказал Siemens и «Сименс технологии газовых турбин» в пересмотре иска к ОАО «Технопромэкспорт» и ООО «Технопромэкспорт» (входят в «Ростех») по делу о поставке турбин в Крым, говорится в определении суда.

В июне Арбитражный суд Московского округа оставил в силе отказ Siemens по делу о поставках турбин. Суд также подтвердил отказ компании «Технопромэкспорт» в удовлетворении иска к Siemens о признании недействительным пунктов контракта на поставку турбин на полуостров.

Скандал вокруг поставок турбин в Крым разгорелся в 2017 году, когда «Технопромэкспорт» в обход санкций поставил на полуостров турбины Siemens. Немецкий концерн объявил о приостановке работ с российскими госкоманиями.

В конце января Минфин США включил в санкционный список трех россиян, курирующих поставку газовых турбин в Крым. В список попали замминистра энергетики Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак и гендиректор ООО «ВО «Технопромэкспорт» Сергей Топор-Гилка.



