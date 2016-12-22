В Польше увидели угрозу экономике в оттоке украинских трудовых мигрантов

В Польше увидели экономическую угрозу в оттоке из страны украинских рабочих в страны Евросоюза. Об этом сообщает RzeczPospolita.

«Это огромная угроза для польской экономики. В течение двух-трех месяцев кадровый разрыв вырастет с 165 тыс. более чем 500 тыс. вакансий», — сказал глава польского кадрового агентства Кшиштоф Инглот.

Так, наблюдается отток украинских рабочих в Германию, которая планирует открыть свой рынок труда для сотрудников не из Евросоюза. Исследование, проведенное Work Service, показывает, что из Польши могут уехать 59% украинцев.

Он добавил, что отток украинских рабочих скажется на экономическом росте Польши, зарплатах, а также приведет к снижению конкурентоспособности польских компаний. По оценкам Инглота, производство потребительских товаров может снизиться на 10%.

Издание со ссылкой на данные исследования ZUS отмечает, что в третьем квартале 2018 года число иностранцев, которые работают в Польше легально и платят взносы в фонд социального страхования, выросло до 569 тыс. человек. При этом 426 тыс. — это украинцы. Отмечается, что средняя зарплата на Украине составляет чуть более 7 тыс. гривен, что меньше, чем 1 тыс. польских злотых. Однако в Польше украинцы получают 2,5–3,5 польских злотых.

В начале октября DW сообщила, что трудовые мигранты из Белоруссии все чаще выбирают Польшу. За последние пять лет количество рабочих виз, выданных польскими властями белорусам, увеличилось в 25 раз. В частности, в 2014 году выдали 1591 виз, а в 2018 году — около 40 тыс.

В начале сентября польская газета Dziennik со ссылкой на данные Министерства семьи, труда и социальной защиты писала, что в первой половине 2018 года в разы выросла трудовая миграция в Польшу из стран Азии. В частности, из Непала прибыли в шесть раз больше мигрантов, в два-три раза увеличился приток рабочих из Азербайджана, Бангладеш, Китая, Филиппин, Индии, Узбекистана и Вьетнама.