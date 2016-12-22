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В Польше зафиксировали вытеснение украинских мигрантов рабочими из Азии
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В Польше зафиксировали вытеснение украинских мигрантов рабочими из Азии
Экономика, 10:53
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В Польше зафиксировали вытеснение украинских мигрантов рабочими из Азии
На польском рынке труда резко возросло число гастарбайтеров из стран Азии, которые начинают вытеснять мигрантов из Украины. Это происходит на фоне рекордно низкой безработицы и ежегодного роста ВВП Польши на 5%
Фото: Kacper Pempel / Reuters

Трудовая миграция из стран Азии в Польшу в первой половине 2018 года возросла в разы, при этом резко сократился рост традиционного притока гастарбайтеров из Украины. Об этом сообщает польская газета Dziennik со ссылкой на данные министерства семьи, труда и социальной защиты.

По сравнению с 2017-м годом сильнее всего возросло число гастарбайтеров из Непала — в шесть раз, в два-три раза увеличился приток иностранных рабочих из Азербайджана, Бангладеш, Китая, Филиппин, Индии, Узбекистана и Вьетнама.

Рост трудовой миграции из Азии происходит несмотря на то, что польские предприниматели могут нанимать граждан Украины, Белоруссии, Грузии, Армении и России на упрощенных условиях. Однако в условиях рекордно низкой безработицы и 5-процентного роста польской экономики граждане этих стран уже не могут компенсировать недостаток рабочей силе в стране, отмечает издание.

Львиную долю иностранцев, работающих в Польше, составляют украинцы. Однако если в 2017 году прирост числа работников из Украины за первые полгода составил 114% в годовом выражении, то в первом полугодии 2018 года их количество выросло всего на 20%.

Как рассказал изданию президент кадрового агентства Personnel Service Кшиштоф Инглот, украинцы все больше предпочитают работать или в «серой» зоне экономики Германии или легально, но в Чехии, Словакии или Венгрии.

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«Граждане азиатских стран вытесняют украинцев также потому, что приезжие с берегов Днепра настаивают на росте заработной платы, а сотрудники из Непала этого не делают», — уточнил Инглот.

Президент кадрового агентства EWL Анджей Коркус рассказал, что из Азии в Польшу приезжают электрики, программисты, каменщики, сварщики, швеи, слесари и разнорабочие. «В прошлом году мы нашли несколько десятков рабочих из Непала и Индии. В этом году у нас уже есть несколько сотен желающих работать», — пояснил он. По прогнозу Коркуса, число работников из Азии, занятых в экономике Польши, будет стремительно увеличиваться, так как растет количество работодателей, заинтересованных в их трудоустройстве.

«Нехватка рабочих рук ощущается настолько остро, что правительство ведет переговоры с властями Филиппин. Переговоры связаны с приемом на работу работников из этой страны», — резюмировал Коркус.

В феврале 2018 года Gazeta Prawna в рейтинге «50 самых влиятельных людей польской экономики» отдала второе место мигрантам с Украины. По степени влияния на экономику страны они уступили только премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому. Издание назвало украинцев «коллективными героями польской экономики». Миграционная волна с востока с 2014 года выросла на 350%, при этом наплыв мигрантов с Украины положительно сказывается на системе социального страхования Польши, поскольку они платят в нее взносы, отмечало издание. Украинцы также помогают решить демографические проблемы, в частности, они сдерживают старение общества из-за низкой рождаемости, говорилось в исследовании.

Власти Украины, наоборот, обеспокоены оттоком рабочей силы. В апреле премьер-министр страны Владимир Гройсман заявил, что для предотвращения отъезда на заработки в другие страны граждан страны нужно создавать рабочие места за счет инвестиций, а также нормальные условия жизни.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Польша , миграция , Азия
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