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Эксперты заявили о резком росте трудовой миграции из Белоруссии в Польшу
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Эксперты заявили о резком росте трудовой миграции из Белоруссии в Польшу
Политика, 09:58
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Эксперты заявили о резком росте трудовой миграции из Белоруссии в Польшу

Привлекательность Польши в глазах белорусских трудовых мигрантов выросла на порядок за последние годы. Если в 2014 году польские власти выдали белорусам 1591 рабочую визу, то в 2017 году их число превысило 10 тыс., а в 2018 году жители Белоруссии получили уже около 40 тыс. польских рабочих виз. Об этом пишет DW со ссылкой на материалы дискуссии о белорусско-польских отношениях, которая состоялась 5 октября в минском Пресс-клубе.

Данные о количестве рабочих виз привел в презентации исследования «Миграция между Беларусью и Польшей: тенденции и перспективы» его автор Андрей Елисеев, академический директор варшавского аналитического центра EAST. По его словам, кроме за последние годы в 10-12 раз увеличилось количество приглашений, которые польские работодатели выдали белорусам в рамках упрощенного порядка трудоустройства.

«Эксперты прогнозируют рост краткосрочной и долгосрочной трудовой миграции белорусов в Польшу. При этом в первом случае последствия скорее положительные: снижается социальная напряженность, так как в ряде регионов Белоруссии есть проблемы с трудоустройством. Кроме того, заработанные трудовыми мигрантами деньги в два-три раза уменьшают количество домохозяйств в Белоруссии, живущих за чертой бедности», — пишет издание.

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Представитель Фонда им. Стефана Батория Кшиштоф Мрозек отметил, что присутствие граждан Белоруссии в Польше на фоне почти 2 млн трудовых мигрантов из Украины мало заметно. Но белорусы, по его словам, не встречают никакого враждебного отношения со стороны поляков и легко интегрируются в польское общество.

Ранее в начале сентября министерство семьи, труда и социальной защиты Польши сообщило о резком росте трудовой миграции из стран Азии и сокращении рост традиционного притока гастарбайтеров из Украины. Рост трудовой миграции из Азии происходит, несмотря на то что польские предприниматели могут нанимать граждан Украины, Белоруссии, Грузии, Армении и России на упрощенных условиях. Однако в условиях рекордно низкой безработицы и пятипроцентного роста польской экономики граждане этих стран уже не могут компенсировать недостаток рабочей силы в стране, отмечало издание Dziennik

Львиную долю иностранцев, работающих в Польше, составляют украинцы. Однако если в 2017 году прирост числа работников из Украины за первые полгода составил 114% в годовом выражении, то в первом полугодии 2018 года их количество выросло всего на 20%. По мнению экспертов, украинцы все больше предпочитают работать или в «серой» зоне экономики Германии или легально, но в Чехии, Словакии или Венгрии.

Автор: Владислав Гордеев.
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