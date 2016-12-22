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МИД заявил о недоумении из-за отказа ГА ООН рассмотреть резолюцию по РСМД
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МИД заявил о недоумении из-за отказа ГА ООН рассмотреть резолюцию по РСМД
Политика, 00:04
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МИД заявил о недоумении из-за отказа ГА ООН рассмотреть резолюцию по РСМД

Первый комитет Генассамблеи ООН (занимается вопросами разоружения) отказался рассматривать российскую резолюцию в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявили в российском МИДе. В Москве подчеркнули, что разочарованы сложившейся ситуацией.

«Вызывает недоумение, что работа над документом, актуальность которого не подлежит сомнению, была заблокирована под надуманным процедурным предлогом», — заявили в МИД России (о конкретном содержании резолюции в сообщении не говорится). Там подчеркнули, что документ был заблокирован из-за того, что формальные сроки подачи таких документов истекли. В Москве объяснили внесение проекта «форс-мажорными обстоятельствами».

Как подчеркнули в МИД, 55 стран отказались от «самой идеи» рассмотрения вопроса о «поддержании жизнеспособности ДРСМД». 

В министерстве отметили, что соглашение между США и Россией помогает поддержанию международной безопасности и стабильности, которые касаются всех членов международного сообщества. «Еще ни разу развал разоруженческого соглашения не укреплял коллективную безопасность», — заявили в МИД.

Первый комитет Генассамблеи ООН проголосовал против внесения российского проекта резолюции о договоре РСМД в прошлую пятницу, 26 октября. Тогда против документа высказались 55 стран, включая США, Великобританию, Канаду, Аргентину, Грецию, Францию и Украину. В поддержку резолюции проголосовали 31 страна, еще 54 воздержались от голосования, сообщало «РИА Новости»

Резолюции Генассамблеи ООН, в отличие от решений Совета Безопасности ООН, не имеют обязывающего характера.

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21 октября президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из договора РСМД. Свою позицию он объяснил тем, что Россия нарушает положения этого документа. В России обвинения в нарушении ДРСМД отвергают. Выход из договора может привести к новой гонке вооружений, заявили в Кремле.

Теги: МИД России , РСМД
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