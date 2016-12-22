Выручка «Яндекс.Маркет» увеличилась на 71%

По итогам третьего квартала 2018 года выручка компании «Яндекс.Маркет» составила 1,8 млрд руб., что на 71% превышает аналогичный показатель предыдущего года, говорится в сообщении «Яндекса» о финансовых результатах интернет-холдинга.

В апреле этого года «Яндекс» перестал консолидировать «Яндекс.Маркет», закрыв сделку по созданию на его базе совместного предприятия в сфере электронной коммерции со Сбербанком. Интернет-холдинг получил 30 млрд руб. инвестиций, у обеих сторон — неконтрольные доли в 45% (еще 10% акций передано на формирование опционного фонда для команды «Яндекс.Маркет»). У СП три направления работы: создание маркетплейса для поставщиков с внутреннего рынка (работает под брендом «Беру!»), дальнейшее развитие самого «Яндекс.Маркет», а также развитие сегмента трансграничной онлайн-торговли.

В целом за девять месяцев 2018 года выручка «Яндекс.Маркет» составила 4,5 млрд руб. (в годовом выражении рост составил 27%), говорится в сообщении «Яндекса».

По данным SimilarWeb, количество ежемесячных уникальных пользователей «Яндекс.Маркет» составляет 41,4 млн, а статистика посещений превышает 118 млн. По сведениям компании, ежемесячная аудитория маркетплейса составляет 20 млн пользователей и около 3 млн в день.

В недавнем отчете банк Morgan Stanley прогнозировал, что к 2023 году объем российского рынка онлайн-коммерции достигнет 2,14 трлн руб. Совместное предприятие «Яндекса» и Сбербанка может занять 25% этого рынка. Среди преимуществ СП «Яндекса» и Сбербанка в Morgan Stanley называли большое количество клиентов банка (70% населения России), пользователей его мобильного приложения (11 млн в день), аудиторию «Яндекс.Маркет» (20 млн). Аналитики отмечали, что СП сможет использовать 14 тыс. отделений Сбербанка по стране в качестве пунктов приема и выдачи заказов, а также 400 тыс. водителей «​Яндекс.Такси» для доставки.​

При этом за звание лидера на российском рынке электронной коммерции СП «Яндекса» и Сбербанка будет бороться с совместным предприятием, которое создают китайская Alibaba Group, российские Mail.Ru Group, «МегаФон» и Российский фонд прямых инвестиций. По оценке Morgan Stanley, компания-победитель может стать лидером российского рынка e-commerce с долей 60%. Ее стоимость может составить $9,8 млрд.