Маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка запланировал войти в топ-3 в России

«Мы рассчитываем к концу 2020 года выйти в топ-3 игроков домашнего рынка онлайн-коммерции», — сообщил РБК гендиректор «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков на презентации маркетплейса (площадки электронной торговли) «Беру!», которая состоялась в среду, 24 октября.

Бета-версия «Беру!» была запущена в мае этого года. С этого времени было совершено 180 тыс. заказов, сообщил Гришаков в ходе презентации. Ежемесячно на «Беру!» заходят 3,6 млн человек. Сейчас маркетплейс насчитывает 100 тыс. товарных позиций и 1 тыс. продавцов. Первым покупателем бета-версии «Беру!» был глава Сбербанка Герман Греф, который заказал «умную» колонку «Яндекс.Станция», рассказал зампредправления банка Лев Хасис.

В период тестирования «Беру!» в ассортименте маркетплейса было несколько категорий, включая электронику, бытовую технику, товары для животных, дома и дачи, а также товары для детей. Сайт был доступен ограниченному кругу лиц. В начале сентября на «Беру!» появился раздел с продуктами питания, а в октябре раздел, в котором можно забронировать лекарства в конкретной аптеке.

Как пояснил РБК Гришаков, в будущем году они намерены увеличить количество наименований товаров на сайте в два раза, то есть до более 250 тыс. штук. Как только «Беру!» выйдет на модель кросс-дока (т.е. товары можно будет заказывать со складов партнеров), ассортимент «будет безграничным», отметил Гришаков.

По словам операционного и финансового директора «Яндекса» Грега Абовского, а будущем компания намерена сделать возможным заказы на «Беру!» через голосового помощника «Алису». Также на маркетплейсе будут развиваться кредитные сервисы: речь идет, как о возможности взять кредит или оформить рассрочку для покупателя, так и о кредитовании продавцов, сообщил Гришаков.

В апреле этого года Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере электронной коммерции на базе «Яндекс.Маркета». Интернет-холдинг получил 30 млрд руб. инвестиций, у обеих сторон — неконтрольные доли (10% акций передано на формирование опционного фонда для команды «Яндекс.Маркет»). Герман Греф обещал, что партнеры построят «российский Amazon».

У СП три направления работы: создание маркетплейса для поставщиков с внутреннего рынка («Беру!»), дальнейшее развитие самого «Яндекс.Маркета», а также развитие сегмента трансграничной онлайн-торговли.

На момент тестового запуска «Беру!», компания прогнозировала, что через пять лет оборот маркетплейса достигнет 500 млрд руб.