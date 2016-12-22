Bloomberg узнал о планах Китая вдвое снизить налог на покупку автомобилей

Китай рассматривает возможность в два раза снизить налог на покупку большинства автомобилей, чтобы стимулировать продажи на пострадавшем от торговой войны с США автомобильном рынке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, Государственный комитет по делам развития и реформ КНР представил план по снижению с 10 до 5% налога на покупку легковых автомобилей, объем двигателей которых не превышает 1,6 л. Агентство сообщает, что, по данным Китайской ассоциации автомобильных производителей, подобные машины составили 70% всех проданных в прошлом году автомобилей в Китае. Пока решение не принято, сказали источники.

В середине сентября президент США Дональд Трамп объявил о введении новых торговых пошлин на китайские товары на сумму $200 млрд. До конца года тарифы будут составлять 10%, а с 1 января 2019 года вырастут до 25%.

В ответ власти Китая ввели таможенные пошлины в размере 5 и 10% на американские товары на сумму $60 млрд. Также Китай ввел пошлину на транспортные средства из США в 40%.