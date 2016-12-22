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Лидером президентских выборов стал бывший военный Жаир Болсонару
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Лидером президентских выборов стал бывший военный Жаир Болсонару
Политика, 01:48
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Лидером президентских выборов стал бывший военный Жаир Болсонару

Правый депутат национального парламента и бывший военный Жаир Болсонару лидирует во втором туре президентских выборов Бразилии, набрав 56% голосов. Такие данные приводит бразильская избирательная комиссия после подсчета 94% бюллетеней, передает Reuters.

За его противника, кандидата от левой Партии трудящихся Фернанда Аддада проголосовали 44% избирателей.

Как отмечает агентство, Болсонару обещал бороться с преступностью в бразильских городах и заявлял, что предоставит полиции большую автономию в принятие решения открывать огонь по правонарушителям. Кроме того, он хочет, чтобы граждане Бразилии покупали оружие, чтобы они смогли бороться с преступностью.

В первом туре выборов, которые прошли 7 октября, ни один из кандидатов не смог набрать более 50% избирателей, чтобы они были признаны состоявшимися. Тогда Болсонару получил 46,24% голосов, а Аддад — 28,99%.

На Болсонару в ходе предвыборной компании 5 сентября совершил покушение бразилец, который не был согласен с его политическими взглядами. Он ударил кандидата ножом в живот. По словам нападавшего, он сделал это «по приказу бога». После покушения Болсонару был госпитализирован, и ему сделали две операции.

Болсонару ранее служил десантником и артиллеристом во время военной диктатуры в Бразилии, которая была установлена в стране с 1964 по 1985 года. Всего он служил 17 лет. После падения режима Болсонару пошел в политику. За свою карьеру он становился депутатом национального парламента семь раз.

Теги: Бразилия , Выборы , президентские выборы
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