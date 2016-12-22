Матвиенко назвала притеснение русскоязычных в Латвии и Эстонии апартеидом

Ограничение русскоязычного населения Латвии и Эстонии в ряде прав фактически представляет собой создание зон сегрегации и апартеида в Европе. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на конференции по противодействию антисемитизму, ксенофобии и расизму в Москве, сообщает корреспондент РБК.

«В центре Европы фактически созданы зоны этнической сегрегации и апартеида. Я имею в виду наделение в Латвии и Эстонии порядка 300 тыс. русскоязычного населения унизительным статусом «неграждан», — отметила она.

По ее словам, эта часть населения ограничена в ряде прав, в том числе отстранена от участия в политической жизни стран.

В марте этого года сейм Латвии принял закон о переходе русскоязычных школ на латышский язык. Данные изменения в законодательство утвердил президент страны Раймондс Вейонис.

Тем не менее в октябре партия «Согласие», которую возглавляет русскоязычный мэр Риги Нил Ушаков, стала лидером на парламентских выборах. Партия активно выступает за защиту интересов русскоязычного меньшинства страны. Так, Ушаков, в апреле заявил о намерении оспорить в Конституционном суде принятый закон о переводе школ национальных меньшинств на латышский язык.

