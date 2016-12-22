На парламентских выборах в Латвии лидером стала партия Нила Ушакова

Партия «Согласие», возглавляемая русскоязычным мэром Риги, обошла все другие политические объединения на выборах в сейм Латвии. Традиционно партия имеет значительную поддержку среди русскоязычного меньшинства

Фото: Сергей Мелконов / РИА Новости

Партия «Согласие», лидером которой является мэр Риги Нил Ушаков, по предварительным данным, набирает порядка 20% голосов, что выводит ее на первое место. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на данные Центризбиркома Латвии.

Всего в сейм Латвии по итогам выборов должны пройти семь преодолевших пятипроцентный барьер партий — «Согласие» (19,91%), центристская KPV LV («Кому принадлежит государство?») (14,06%), Новая консервативная партия (13,6%), партия «Для развития/За!» (12,04%), «Национальное объединение» (11,03%), «Союз «зеленых» и крестьян» (9,96%), и «Новое Единство» (6,67%).

Партия «Русский союз Латвии», отстаивающая интересы русскоязычного населения республики, не прошла барьер и не будет представлена в парламенте. За нее проголосовали только 3,21% избирателей.

Несмотря на победу, «Согласие» ухудшило свой результат по сравнению с выборами 2014 года. Тогда партия получила 23% голосов и 24 места в парламенте. С учетом того, что остальные прошедшие в с​ейм партии уже заявляли об отказе от сотрудничества с «Согласием», партия рискует вновь оказаться в оппозиции, отмечает Delfi.

Одним из направлений работы партии «Согласие» является защита интересов русскоязычного меньшинства страны. Лидер партии Нил Ушаков, мэр Риги, неоднократно выступал в защиту русского языка. Так, в апреле он пообещал оспорить через Конституционный суд закон о переводе школ национальных меньшинств на латышский язык. Центр государственного языка Латвии (ЦГЯ) штрафовал Ушакова за использование русского языка в социальных сетях с учетом его статуса представителя муниципальной власти. На него был наложен штраф на максимально возможную сумму в €140.

Как отмечает Delfi, наибольшую популярность среди избирателей «Согласие» завоевало на избирательных участках для голосования за пределами страны, в России. В России избирательные участки работали в Москве, Санкт-Петербурге, Пскове и Калининграде. В Калининграде за «Согласие» проголосовали 58,33% избирателей, в Москве — 45,82%, в Санкт-Петербурге — 44,67%, в Пскове — 36,67%.

Выборы в 13-й сейм Латвии состоялись накануне, 6 октября.