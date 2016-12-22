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Холдинг Мамута приобрел онлайн-кинотеатр Okko
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Холдинг Мамута приобрел онлайн-кинотеатр Okko
Бизнес, 05:00
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Холдинг Мамута приобрел онлайн-кинотеатр Okko
Rambler&Co Александра Мамута объединилась с онлайн-кинотеатром Okko. В холдинге расчитывают, что объединенная группа станет крупнейшим дистрибутором контента в онлайне и офлайне
Александр Мамут (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Группа компаний Rambler&Co Александра Мамута приобрела один из крупнейших российских онлайн-кинотеатров Okko, сообщает в четверг газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя Rambler. Информацию изданию подтвердила и владелица Era Capital (владеет онлайн-кинотеатром Okko) Екатерина Лапшина.

Сделка, как пишет издание, была безденежная: Era Capital получает долю в головной компании холдинга.

Об интересе холдинга Rambler&Co к онлайн-кинотеатрам РБК писал в ноябре 2017 года. Тогда источники, близкие к Александру Мамуту, сообщали, что холдинг планирует создать свой собственный онлайн-кинотеатр. Собеседник РБК тогда связывали интерес одного из крупнейших медиахолдингов к подобному видеосервису покупкой весной 2017 года Александрлм Мамутом сразу двух киносетей — «Синема Парк» и «Формула кино». Объединенная сеть стала крупнейшим игроком на рынке кинопоказа, что позволит ей облегчить переговоры с дистрибьюторами контента и получать лучшие условия на покупку прав в цифровой среде, объяснял один из собеседников. 

«Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники добавляет, что Мамут смотрел на разные видеосервисы, в том числе крупнейший ivi. Представитель Rambler в беседе с изданием подтвердил, что компания провела переговоры «практически со всеми участниками рынка онлайн-кинотеатров». 

Онлайн-кинотеатр Okko был запущен в 2009 году. Он работает без рекламы, пользователю предлагается оформить подписку или купить отдельный фильм. После сделки данная модель сохранится, пишет издание. 

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Okko , Rambler&Co , Александр Мамут
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