В кинотеатрах Александра Мамута появятся киберспортивные клубы

Киберспортивный холдинг Winstrike откроет свои площадки в кинотеатрах «Синема Парк» и «Формула кино». Киберспорт в ближайшие годы останется самым быстрорастущим сегментом индустрии развлечений

Киберспортивный холдинг Winstrike откроет киберспортивные клубы на территории кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино», рассказал РБК управляющий партнер холдинга Ярослав Комков и подтвердил представитель пресс-службы Rambler Group (владеет кинотеатрами).

Пилотный проект — Winstrike Corner — открыт в столичном ТЦ «Хорошо!». До конца года Winstrike планирует запустить в эксплуатацию еще несколько точек в Москве, сообщил Комков. «Если пилотный проект оправдает наши ожидания, то количество площадок будет зависеть только от того, в каких кинотеатрах есть свободные площади, чтобы установить оборудование», — пояснил он, добавляя, что создание одной такой площадки стоит в пределах $100 тыс. Объединенные «Синема Парк» и «Формула кино» — это крупнейшая киносеть в России: по данным «Нева Research», на 1 мая 2018 года в нее входило 75 кинотеатров (629 кинозалов).

По мнению Комкова, сейчас торговые центры предлагают «недостаточное количество развлечений» для аудитории в возрасте 14–21 год, поэтому распространение компьютерных клубов «поможет закрыть этот пробел». «Кино и компьютерные игры — довольно близкие виды развлечений, которые привлекают молодых потребителей», — говорит Комков. Он также отметил, что компания планирует проводить в кинотеатрах трансляции киберспортивных турниров в те часы, когда на фильмы приходит наименьшее количество зрителей.

У Winstrike уже есть аналогичный проект по размещению в крупных торговых зонах: весной Winstrike Arena открылась в Центральном детском магазине на Лубянке. Как сообщил Комков, за первые три месяца выручка проекта составила более 10 млн руб. «только от реализации услуг на территории арены без учета спонсорских контрактов и дохода от проведения мероприятий».

Согласно данным PwC, рынок киберспорта является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов в мировой индустрии развлечений, но пока самый «скромный» в абсолютном выражении — $327 млн по итогам 2016-го c потенциалом роста к 2021-му до уровня $874 млн (при среднегодовом темпе роста 21,7%). Аналитическая компания Newzoo оценивает рынок киберспорта уже к концу 2018-го на уровне $906 млн, а к 2021-му — до $1,5 млрд. Для сравнения, за этот же период еще один быстрорастущий сегмент — видеоигры — увеличится лишь с $92,8 млрд до $137,9 млрд.

Крупнейшими рынками по обороту остаются США, Южная Корея и Китай, на которые приходится суммарно более 81% от общемирового рынка. В России рынок киберспорта находится «в активной фазе своего развития», отмечали PwC: его объем на конец 2021 года должен составить $16 млн против $4 млн в 2016-м, тем самым превзойдя мировой уровень среднегодового прироста. Более высокая оценка российского рынка приводится в исследовании PayPal и SuperData: по их мнению, рынок киберспорта в 2018 году может вырасти по сравнению с 2017-м на 18% и превысить уровень $45 млн.

Крупнейшим киберспортивным холдингом в России и Восточной Европе сейчас является ESForce. Он владеет двумя международными киберспортивными командами — Virtus.pro и SK Gaming, участвующими в турнирах по Dota 2 и Counter Strike: Global Offensive (CS: GO), WarCraft 3, FIFA и др. Среди активов ESForce — компания — организатор киберспортивных турниров EPICENTER, 14 сайтов, посвященных киберспорту, студии по производству видеоконтента для соцсетей и интернета, площадка для проведения киберспортивных турниров YotaArena в Москве. ​Кроме того, холдинг владеет компанией FS Holding, которая производит одежду, аксессуары для киберспортивных команд и фанатскую атрибутику. Еще осенью 2015-го USM Алишера Усманова вместе с партнерами инвестировал в российское сообщество в сфере киберспорта Virtus.pro около $100 млн — это крупнейшая сделка на российском рынке.

В январе 2018 года Mail.Ru Group объявила о покупке ESForce у USM. По данным на 2017 год, у ESForce был отрицательный показатель EBITDA в размере $15 млн. Но в Mail.Ru Group ожидают, что холдинг достигнет рентабельности до конца 2018 года, а рост выручки в 2018 году составит 80–100%.

Второй по величине инвестицией остается сделка объемом $26 млн: консорциум инвесторов во главе с фондом Index Ventures инвестировали в 2015-м в Super Evil Megacorp, которая создала онлайн-игры Vainglory.

Две команды из СНГ

В августе 2018 года будет проходить крупнейший в мире ежегодный чемпионат The International по Dota 2, призовой фонд которого на данный момент составляет $22,8 млн. В этом году от СНГ на чемпионат едут две команды — Virtus.pro и Winstrike Team. Последняя ранее называлась Fly To Moon и заняла на крупнейшем в СНГ турнире EPICENTER XL третье место, после чего ее и приобрел холдинг Winstrike. В начале июня холдинг также купил состав команды Quantum Bellator Fire по дисциплине CS: GO.