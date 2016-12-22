Москалькова сообщила об отсутствии результатов переговоров по «Норду»

Переговоры с уполномоченной Верховной рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой о возвращении российских рыбаков с судна «Норд» не дали результатов. Об этом «РИА Новости» рассказала российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

«Переговоры с Денисовой, моей коллегой, к сожалению, не дали никаких результатов, поскольку этот вопрос постоянно политизируется», — пояснила она, добавив, что рыбаков держат на судне с марта этого года.

По словам Москальковой, тем самым Киев нарушает права человека и международные нормы и препятствует воссоединению семей.

Украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно «Норд» в Азовском море в конце марта. Судно арестовали и отбуксировали в Бердянск, а у членов экипажа отобрали паспорта и запретили им покидать судно. Против капитана «Норда» Владимира Горбенко на Украине завели уголовное дело, обвинив в нарушении порядка въезда «на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства».