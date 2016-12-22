В Индонезии опубликовали видео с места падения самолета Lion Air

Представитель Национального совета по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии опубликовал в своем Twiiter видео с места крушения пассажирского самолета авиакомпании компании ​Lion Air.



На кадрах, снятых с катера, видно пятно на воде и, предположительно, обломки самолета.





Кроме того, на странице опубликованы фотографии обломков и личных вещей людей, которые находились в самолете.

Самолет авиакомпании Boeing 737 MAX 8 упал 29 октября в районе острова Ява. На его борту находились 189 человек, из которых 178 пассажиров. По данным индонезийского управления гражданской авиации, пилоты выходили на контакт с диспетчером и просили вернуться в аэропорт. После этого борт пропал с радаров. В экстренных службах отметили, что упавший самолет начал эксплуатироваться в августе 2018 года.