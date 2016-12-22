Власти назвали число людей на разбившемся в Индонезии самолете Lion Air

На борту упавшего в море около острова Ява самолета индонезийской компании ​Lion Air были 188 человек. Об этом сообщили в индонезийских экстренных службах, пишет Detik News.



«Мы еще не знаем, есть ли еще выжившие, мы надеемся, что есть», — сказал собеседник портала. По его словам, ведется поисковая операция. В своем Twitter представитель Национального совета по борьбе со стихийными бедствиями уточнил, что на борту были 178 взрослых пассажиров, три ребенка и семь членов экипажа.

​Самолет Boeing 737 MAX 8 разбился после вылета из Джакарты в Панкалпинанг, спустя 13 минут полета. В Главном управлении гражданской авиации сообщили, пилоты самолета контактировали с диспетчером и просили вернуться в аэропорт. После этого борт пропал с радаров. В экстренных службах сообщили, что самолет не был старым. Он начал эксплуатироваться в августе 2018 года.



На данный момент спасатели нашли обломки самолета в море. В том числе, были найдены некоторые личные вещи пассажиров.