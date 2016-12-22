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Во второй тур выборов главы Бразилии вышли ультраправый и левый кандидаты
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Во второй тур выборов главы Бразилии вышли ультраправый и левый кандидаты
Политика, 03:30
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Во второй тур выборов главы Бразилии вышли ультраправый и левый кандидаты
В президентской гонке в Бразилии лидирует правый депутат нацпарламента Жаир Болсонару. За него проголосовали 46,24% избирателей. Его основной соперник — кандидат от левой Партии трудящихся — заручился поддержкой 28,99% бразильцев
Фото: Leo Correa / AP

Первый тур президентских выборов в Бразилии не смог определить однозначного победителя кампании — ни один из кандидатов не заручился поддержкой 50% избирателей, свидетельствуют данные бразильского Высшего избирательного трибунала (аналог избиркома), передает телеканал Globo.

Теперь в стране состоится второй тур голосования. Он состоится 28 октября. Участие в нем, как пишут Reuters и Associated Press, примут крайне правый депутат национального парламента Бразилии, представитель Социал-либеральной партии Жаир Болсонару и кандидат от левой Партии трудящихся Фернанду Аддад. Согласно информации местного трибунала после обработки 98% бюллетеней, за Болсонару проголосовали 46,24% бразильцев (49014285 голосов), а за его основного соперника Аддада — 28,99% жителей (30727826 голосов).

Для победы на первом этапе выборов в соответствии с бразильским законодательством одному из кандидатов было необходимо набрать более 50% голосов.

Всего в президентской гонке 7 октября принимали участие 13 политиков. Третье место, согласно данным избирательного трибунала, занял кандидат от Демократической рабочей партии Бразилии Сиру Гомес (он заручился поддержкой 12,5% бразильцев), следом за ним идет центрист, представитель Бразильской социал-демократической партии, Алкмин Жералду (4,78% голосов). Пятое место, по информации суда, — у кандидата от «Новой партии» Жоао Амоедо (João Amoêdo), за него свои голоса отдали 2,52% местных жителей. Все остальные участники кампании набрали менее 1,%% голосов.

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Ранее второй тур выборов главы государства в Бразилии предсказали экзитполы. Победитель голосования 28 октября будет занимать должность президента страны в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года.

В ходе кампании на Жаира Болсонару было совершено покушение. 4 октября на него с ножом напал несогласный с его политическими взглядами бразилец. Впоследствии атаковавший политика мужчина утверждал, что напал на Болсонару «по приказу Бога». Сам же кандидат в президенты после нападения был госпитализирован и перенес две операции.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Бразилия , выборы президента
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