СМИ сообщили о новом ударе коалиции по поселку в Дейр-эз-Зор

Самолеты международной коалиции во главе с США вновь нанесли удар по населенному пункту Ас-Сус в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщают SANA и государственное телевидение Сирии.
По данным агентства, в результате погибли пять человек, включая двоих детей. Также был нанесен значительный материальный ущерб.
Представитель коалиции полковник Сухопутных сил США Шойн Райан заявил «РИА Новости», что боевики использовали мечеть в качестве объекта для планирования и совершения нападений. По его словам, в мечети во время удара присутствовали только террористы.
24 октября также сообщалось об ударе коалиции по поселку Ас-Сус. По данным SANA, самолеты коалиции совершили несколько налетов на жилые кварталы, разрушили один из домов и нанесли ущерб мечети. До этого удар по населенному пункту был нанесен 18 октября.