В Сети опубликовали первые изображения российского вертолета будущего

В интернете появились первые изображения российского перспективного боевого вертолета.

Как пишет Scramble Magazine, разработкой занимается конструкторское бюро «Камов». По данным издания, у вертолета будут крылья и убираемое шасси. Кресла в кабине экипажа будут расположены рядом друг с другом. Также утверждается, что вертолет сможет развивать скорость до 700 км/ч.

При этом не указывается, когда и где был представлен проект вертолета.

В конце сентября в пресс-службе холдинга «Вертолеты России» сообщили, что в 2020 году будут завершены работы по модернизации вертолета Ми-171Ш. Затем будут проведены летные испытания, в ходе которых будут оценены тактико-технические характеристики вертолета. Модификация военно-транспортного вертолета Ми-171Ш-ВН была представлена на авиасалоне МАКС-2017.

