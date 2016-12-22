«Вертолеты России» завершат модернизацию вертолета Ми-171Ш в 2020 году

Холдинг «Вертолеты России» намерен в 2020 году завершить работы по модернизации вертолета ​Ми-171Ш. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу.

​«Вертолет Ми-171Ш с расширенными возможностями в настоящее время находится на стадии опытно-конструкторских работ, завершить которые планируется в 2020 году», — говорится в сообщении.

Затем специалисты Московского вертолетного завода имени М.Л. Миля и другие государственные институты проведут летные испытания. Они оценят тактико-технические характеристики вертолета.

Модификацию военно-транспортного вертолета Ми-171Ш-ВН представили на авиасалоне МАКС-2017. Гендиректор Вертолетов России» Андрей Богинский рассказал, что на его технический облик повлиял боевой опыт в Сирии. Ми-171Ш-ВН оснащается комплексом управляемого ракетного вооружения с обзорно-прицельной системой, крупнокалиберными пулеметами и скорострельными пушками. Он также может нести неуправляемые ракеты и бомбы разного калибра.

На вертолете устанавливают комплекс «Президент-С», который способен засечь выпущенные по вертолету ракеты в автоматическом режиме. После этого он устанавливает помехи и выбрасывает ложные тепловые цели.